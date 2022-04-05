От коронавируса в России за сутки скончались 316 человек

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 13 947 человек на территории России. Согласно официальным федеральным данным, общее число всех подтвержденных фактов заболевания с начала пандемии COVID-19 на пятое апреля составило 17 926 104.

За сутки было госпитализировано 4 288 человек, у которых диагностировали коронавирус. Также за сутки было выписано по выздоровлению 37 459 пациентов, а за весь период общее число выздоровевших составило 17 035 336