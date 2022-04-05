Апрель в Башкирии будет переменчивым

Апрель в 2022 году метеорологами предсказывается нестабильным. Первая половина месяца будет переменчивой с частыми перепадами температур.

Ожидаются осадки выше нормы. Уже в первую неделю выпало больше осадков, чем ожидалось. Данную информацию подтвердила начальник Башгидрометцентра республики Анна Козаева на оперативном совещании в администрации Уфы.