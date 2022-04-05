Апрель в Башкирии будет переменчивым

Апрель в 2022 году метеорологами предсказывается нестабильным. Первая половина месяца будет переменчивой с частыми перепадами температур.
Ожидаются осадки выше нормы. Уже в первую неделю выпало больше осадков, чем ожидалось. Данную информацию подтвердила начальник Башгидрометцентра республики Анна Козаева на оперативном совещании в администрации Уфы.
Постепенное потепление начнется с 7 апреля с повышением температуры до +9 градусов днем. Ночью температура воздуха опустится до +2 градусов. Также ожидаются осадки в виде дождей. В выходные погода сохранится теплой, а со следующей недели ожидаются новые осадки.