БСТ покажет премьеру документального фильма «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы»

Фильм-наблюдение и погружение. Сегодня на телеканале БСТ состоится премьерный показ документального фильма о том, как республика переживала пандемию коронавируса. Это уже вторая работа журналистов БСТ, которая получила название «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы».
В фильме авторы не только напомнили, как инфекция два года назад вторглась в нашу жизнь, но и рассказали о последствиях в каждой сфере, как в новых реалиях пришлось перестраиваться медицине и экономике, бизнесу и системе образования.
Инициатором создания фильма выступил глава республики Радий Хабиров. Общая продолжительность картины составляет полтора часа. Авторы использовали кадры, снятые многими республиканскими и муниципальными телеканалами. Что из этого вышло, вы увидите сегодня на БСТ в 19:00. До и после просмотра в студии пройдет обсуждение вместе с экспертами.