БСТ покажет премьеру документального фильма «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы»

Когда ты смотришь и мимо тебя за час и 26 минут проносится год, ты вспоминаешь, что в этом году была «Фольклориада», WorldSkills, был ковид. Коллеги уходили на больничный, кто-то уходил снимать «красную зону». Находясь здесь и сейчас, в апреле 2022 года, ты оглядываешься назад и думаешь: неужели это все произошло с нами. Это стоит посмотреть.

Ярослава Феоктистова, главный режиссер телеканала БСТ