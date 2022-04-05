БСТ покажет премьеру документального фильма «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы»

Фильм-наблюдение и погружение. Сегодня на телеканале БСТ состоится премьерный показ документального фильма о том, как республика переживала пандемию коронавируса. Это уже вторая работа журналистов БСТ, которая получила название «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы».

В фильме авторы не только напомнили, как инфекция два года назад вторглась в нашу жизнь, но и рассказали о последствиях в каждой сфере, как в новых реалиях пришлось перестраиваться медицине и экономике, бизнесу и системе образования.

Инициатором создания фильма выступил глава республики Радий Хабиров. Общая продолжительность картины составляет полтора часа. Авторы использовали кадры, снятые многими республиканскими и муниципальными телеканалами. Что из этого вышло, вы увидите сегодня на БСТ в 19:00. До и после просмотра в студии пройдет обсуждение вместе с экспертами.

Фото №1 - БСТ покажет премьеру документального фильма «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы»

Когда ты смотришь и мимо тебя за час и 26 минут проносится год, ты вспоминаешь, что в этом году была «Фольклориада», WorldSkills, был ковид. Коллеги уходили на больничный, кто-то уходил снимать «красную зону». Находясь здесь и сейчас, в апреле 2022 года, ты оглядываешься назад и думаешь: неужели это все произошло с нами. Это стоит посмотреть.

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