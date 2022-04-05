В Башкирии начинаются паводки после зимних осадков

В Башкирии спасательные службы готовятся бросить силы на борьбу с паводками. В Белорецком районе значительно вырос уровень воды в реке Инзер, в следствие чего в селе Габдюково подверглись затоплению 50 частных домов.
Пресс-служба МЧС сообщает, что для жителей, чьи дома были подтоплены, развернули пункт временного размещения. Домашний скот и животные выведены в безопасную зону для временного содержания.
В Настоящее время на реке работают сотрудники МЧС и принимается решение для вызова бригады взрывников, чтобы устранить проблему с затором. По нынешним данным, все живы, никто не пострадал.