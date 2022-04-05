В Уфе с 12 июня закроют участок улицы Пугачева

В Уфе с середины июня закроют участок улицы Пугачева. После этой даты участок улицы от Бельской до Бородинской будет недоступен для проезда.
Дорожные рабочие обустроят объезд. Временная отсыпная дорога протянется от гипермаркета «Лента» до улицы Бородинской. Работы пройдут в рамках реконструкции улицы Пугачева. Городские власти планируют до 2024 года расширить проезжую часть, построить там ливневую канализацию и модернизировать наружное освещение.
Первый этап реконструкции начнется уже нынешней весной и пройдет на участке улицы Пугачева от Монумента дружбы до гипермаркета «Лента».