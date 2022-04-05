В Башкирии откроется большой ресторан KFC

В городе Салават планируется построить большой ресторан KFC, о чем сообщает пресс-служба минэкономразвития республики Башкортостан. В настоящее время Инвестпроект ООО «ГЛОБАЛ ФУД САЛАВАТ – 2» включен в список приоритетных проектов.

В известном ресторане быстрого питания будет создано 60 рабочих мест, а на его территории построят детскую площадку. Комплекс возведут общей площадью около 400 кв. м, а объем инвестиций составит 105 миллионов рублей.