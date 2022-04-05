В Башкирии правоохранительные органы задержали воровку

В Баймакском районе полицейские раскрыли кражу денег у жительницы села Мерясево. 64-летняя сельчанка обратилась в полицию после обнаружения пропажи из дома.

В ходе оперативных действий сотрудниками полиции было установлено, что ранее к пожилой женщине пришла в гости односельчанка, с которой они распивали спиртные напитки. Вскоре алкоголь закончился, и хозяйка дома отправила подругу в магазин за очередной порцией спиртного, открыв при этом свой тайник с деньгами на глазах знакомой.