В Башкирии пенсионеры и инвалиды смогут возместить стоимость туристической путевки

С середины апреля в Башкортостане стартует выдача сертификатов на субсидирование части стоимости туристических путевок для пенсионеров и инвалидов по программе «Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан» и государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан».

Люди, которым полагается сертификат, смогут получить его в филиалах центра соцподдержки населения и центрах «Семья» по адресу регистрации инвалидов и пенсионеров. В 2022 году путевками планируется обеспечить более 900 жителей региона на общую сумму 7,8 миллионов рублей.