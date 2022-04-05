В Telegram тестируется новая удобная функция

В популярном мессенджере Telegram тестируется новая возможность, которую недавно внедрили разработчики приложения. Внедренный бот будет способен открывать сторонние сайты прямо в приложении, без перехода на другие ресурсы.

Бот будет запускаться нажатием на специальную пиктограмму в меню «скрепки» и представлять собой мини-версию браузера, который и будет отображать сторонний сайт.