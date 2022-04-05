В Башкирии из-за ледового затора затопило поселок

В республике стали вскрываться реки. В плену воды оказался посёлок Габдюково Белорецкого района. Вышедшая из берегов река Инзер подтопила около 90 приусадебных участков и 45 частных жилых домов. Местных жителей экстренно эвакуировали. Сейчас река отступила, дороги расчистили.

Поломанные заборы, разбитые автомобили и огромные глыбы льда, лежащие повсюду. Напора большой воды не выдержали даже антенные опоры. И, несмотря на рапорты о готовности к большой воде, ущерба избежать не удалось. У Рафиса Юсупова погибло 13 овец.

Ночью было резкое повышение уровня реки Инзер. Из-за резкого поворота реки образовался затор льда. Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Опасная ситуация с ледовым затором в деревне Габдюково повторяется уже не первый год. В 2013 от весеннего паводка пострадали сотни людей. Вода начала подниматься ночью, когда многие сельчане уже спали. Такого потопа никто не ждал. Люди лезли на крыши, спешно спасая документы и ценные вещи. Тогда у многих сгорела бытовая техника. Погибли десятки коров, лошадей и баранов.

В этом году к большой воде готовились заранее. Сельчане, у которых дома находятся возле реки, отогнали скот подальше. Многие вывезли из дома технику, увезли автомобили. Вот только успели не все.

Спасатели эвакуировали 103 человека, 18 из них – дети. На базе средней общеобразовательной школы развернули временный пункт размещения, там поселились десять человек.