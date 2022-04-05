«Мы едем со святой миссией»: из Башкирии в Донбасс отправился третий гумконвой

Из Башкортостана в Донбасс отправилась третья колонна с гуманитарным грузом. Его вес составил более 80 тонн. В автопоезде – 7 машин с продуктами питания и строительными материалами, которые нужны для восстановления ЛНР и ДНР.
Семья Левочкиных из Иглинского района боль жителей Донецка и Луганска восприняла как свою собственную. Поэтому узнав, что из республики отправляется третий автопоезд с гуманитарной помощью, они подготовили провизию и от себя: купили 10 коробок тушенки на 54 тысячи рублей.
Площадь перед Конгресс-холлом в Уфе. Идут последние приготовления перед отправкой третьего автопоезда с гуманитарной помощью в Донбасс. Башкортостан оказывает поддержку братским республикам ЛНР и ДНР в сложное время по поручению главы республики Радия Хабирова.
Башкортостан входит в пятерку самых активных российских регионов, оказывающих помощь республикам ЛНР и ДНР. Гумконвой отличает то, что на фурах нанесено изображение легендарного комдива Башкавдивизии и Героя России Минигали Шаймуратова. Через десятилетия – крепкая связь.
Автопоезд состоит из семи машин и 18 человек сопровождения. Многие водители отправляются в дальнюю дорогу в третий раз. В экипаже и наш коллега, журналист агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин.
Как считают российские специалисты, спецоперация на Украине дает надежду на установление мирной жизни в Донбассе. И хотя борьба еще продолжается, руководство Башкортостана предпринимает меры, чтобы помочь многострадальному народу. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между нашим регионом и народными республиками.
Гумконвою предстоит долгий путь. Только в одну сторону – около двух тысяч километров. В Башкортостане уже сформированы следующие автопоезда. Они готовы для погрузки. Кроме того, на Донбассе продолжают трудиться и врачи из Уфы.