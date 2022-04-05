«Мы едем со святой миссией»: из Башкирии в Донбасс отправился третий гумконвой

Из Башкортостана в Донбасс отправилась третья колонна с гуманитарным грузом. Его вес составил более 80 тонн. В автопоезде – 7 машин с продуктами питания и строительными материалами, которые нужны для восстановления ЛНР и ДНР.

Семья Левочкиных из Иглинского района боль жителей Донецка и Луганска восприняла как свою собственную. Поэтому узнав, что из республики отправляется третий автопоезд с гуманитарной помощью, они подготовили провизию и от себя: купили 10 коробок тушенки на 54 тысячи рублей.

В связи с непростой ситуацией на Украине решили помочь Донецку и Луганску. Матвей Левочкин, благотворитель

Площадь перед Конгресс-холлом в Уфе. Идут последние приготовления перед отправкой третьего автопоезда с гуманитарной помощью в Донбасс. Башкортостан оказывает поддержку братским республикам ЛНР и ДНР в сложное время по поручению главы республики Радия Хабирова.

Башкортостан заключил недавно коммюнике о социально-экономическом сотрудничестве. Уфа стала городом-побратимом Донецку, и в целом мы давно дружим с ДНР и ЛНР. И в трудную минуту Башкирия всегда приходила на помощь тем, кому плохо, тем, кому тяжело, тем, кому требуется поддержка не только словом, но и делом. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Башкортостан входит в пятерку самых активных российских регионов, оказывающих помощь республикам ЛНР и ДНР. Гумконвой отличает то, что на фурах нанесено изображение легендарного комдива Башкавдивизии и Героя России Минигали Шаймуратова. Через десятилетия – крепкая связь.

Вы видите портрет нашего Героя России, генерала Шаймуратова, он с нами действительно сопровождает этот гуманитарный конвой. Если вы помните, именно генерал Шаймуратов освобождал в 43-м году Донбасс, и там же он погиб. И сегодня он вместе с нами. И это наша помощь, чтобы освобождать Донбасс от нацизма. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Автопоезд состоит из семи машин и 18 человек сопровождения. Многие водители отправляются в дальнюю дорогу в третий раз. В экипаже и наш коллега, журналист агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин.

Едем с хорошим настроением, нам нестрашно, потому что мы знаем, что мы едем со святой миссией, везем гуманитарный груз жителям ЛНР и ДНР. Работа журналиста всегда в пути. Азат Гиззатуллин, журналист ИА «Башинформ»

Как считают российские специалисты, спецоперация на Украине дает надежду на установление мирной жизни в Донбассе. И хотя борьба еще продолжается, руководство Башкортостана предпринимает меры, чтобы помочь многострадальному народу. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между нашим регионом и народными республиками.

Такая помощь – отражение вековых устоев наших народов, народов России, которые всегда помогали друг другу. И мы не можем смотреть безучастно на то, что творится сейчас на Украине. Николай Шонин, кандидат политических наук