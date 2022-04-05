В Башкирии пьяная автоледи с детьми в машине пыталась скрыться от ДПС

В Мелеузовском районе нетрезвая женщина за рулем скрывалась от инспекторов ДПС, будучи с двумя детьми в салоне. Автоледи несколько раз едва не устроила смертельную аварию, обгоняя грузовики по обочине, не пропустив пешехода и пролетев на красный сигнал светофора.