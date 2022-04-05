В Башкирии пьяная автоледи с детьми в машине пыталась скрыться от ДПС

В Мелеузовском районе нетрезвая женщина за рулем скрывалась от инспекторов ДПС, будучи с двумя детьми в салоне. Автоледи несколько раз едва не устроила смертельную аварию, обгоняя грузовики по обочине, не пропустив пешехода и пролетев на красный сигнал светофора. 

Задержать нарушительницу удалось лишь в городе Салавате.  За рулём авто находилась 33-летняя местная жительница. Освидетельствование показало наличие 0,7  промилле  алкоголя  в крови.

Фото №1 - В Башкирии пьяная автоледи с детьми в машине пыталась скрыться от ДПС

Помимо самой женщины, в машине ехали также двое ее шестилетних детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Главное – живы-здоровы все. А остальное все глупости.

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