Медики, вернувшиеся в Башкирию из ДНР, рассказали, что было самым страшным

Врачи, вернувшиеся из Донецкой Народной Республики, рассказали, что было самым страшным для них. Уже не в первый раз наши специалисты выезжают на подмогу коллегам в другие регионы. Их помощь потребовалась в период пандемии. Во время проведения спецоперации на территории Украины спасать пришлось раненых бойцов. В таких условиях они оказались впервые.

Врач Лидия Ахунова узнает о самочувствии напрямую у пациентов. В реанимационных палатах они восстанавливаются после операций. Общение, можно сказать, – часть плана реабилитации. Такой возможности поговорить в последней командировке у реаниматолога не было. Лидия Ахунова была в числе первых волонтеров в Донбассе.

Я не скажу цифрами, это постоянно. Кого-то осматривали, могли отпускать. Надолго бойцы не лежат, они сами хотят переводиться. В реанимации немного в себя придут, говорят, переведите меня. Лидия Ахунова, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

Вместе с коллегами Лидия Ахунова пополнила ряды медиков в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении. Среди пяти добровольцев из республики она единственная женщина. Не отрицает, на месте было уже страшно.

Мы этого никогда не видели. Это боевые ранения. В основном раненые молодые бойцы и мужчины, и это ужасно. Я была в операционной, где оперировали и бойцов, и мирных, попавших под обстрел. Лидия Ахунова, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

Башкирские врачи жили на базе медучреждения. Их помощь требовалась круглосуточно. Уезжая в ДНР, многие специалисты даже не сказали о месте командировки родным.

Они узнали из телевизора. Семье говорил, что еду на конференцию. Исходные данные были скудные, мы думали, что едем прямо на поле. Но на месте поняли, что мы в относительной безопасности, линия фронта в 10 километрах. Тэймураз Идрисов, хирург городской клинической больницы № 13 г. Уфы