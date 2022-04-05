Медики, вернувшиеся в Башкирию из ДНР, рассказали, что было самым страшным

Врачи, вернувшиеся из Донецкой Народной Республики, рассказали, что было самым страшным для них. Уже не в первый раз наши специалисты выезжают на подмогу коллегам в другие регионы. Их помощь потребовалась в период пандемии. Во время проведения спецоперации на территории Украины спасать пришлось раненых бойцов. В таких условиях они оказались впервые.
Врач Лидия Ахунова узнает о самочувствии напрямую у пациентов. В реанимационных палатах они восстанавливаются после операций. Общение, можно сказать, – часть плана реабилитации. Такой возможности поговорить в последней командировке у реаниматолога не было. Лидия Ахунова была в числе первых волонтеров в Донбассе.
Вместе с коллегами Лидия Ахунова пополнила ряды медиков в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении. Среди пяти добровольцев из республики она единственная женщина. Не отрицает, на месте было уже страшно.
Башкирские врачи жили на базе медучреждения. Их помощь требовалась круглосуточно. Уезжая в ДНР, многие специалисты даже не сказали о месте командировки родным.
Сейчас уезжают в Донецк в первую очередь хирурги, травматологи и нейрохирурги. В листе ожидания сейчас больше 150 медиков, готовых выехать в место проведения спецоперации в любой момент.