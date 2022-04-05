В Башкирии учреждения культуры поддержали российских военных
Символ латинской буквы
Z появляется на учреждениях культуры Башкортостана. Таким образом они
поддерживают решение президента страны Владимира Путина и российскую армию,
которая проводит специальную операцию на Украине по денацификации и
демилитаризации.
Баннеры разместили на
фасадах зданий Стерлитамакского государственного театрально-концертного
объединения и Республиканского музея Боевой Славы.
Мы
все знаем, что уже 8 лет Донбасс страдает от издевательств украинских властей.
Власти эти демонстрируют свое «мастерство» по уничтожению людей, детей, стариков.
Настала пора принимать меры, чтобы такого больше не повторилось.
Владимир Турченко, заслуженный деятель искусств России
В знак поддержки
российской армии и решения президента Российской Федерации о проведении
специальной операции на Украине, в поддержку офицеров и солдат, в поддержку
жителей Донбасса мы создали тематический баннер, в котором объединили название
исторического музея и память о Великой Победе в борьбе с нацизмом.
Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы
Символ Z используется
на военной технике нашей страны. Он может быть выполнен в цветах как георгиевской
ленты, так и российского триколора.
Общество
искренне поддерживает наших солдат и офицеров, ведущих борьбу с нацизмом на
рубежах пока что Украины. Люди хотят показать свои симпатии, свою поддержку
нашей армии.
Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, профессор