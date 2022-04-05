В Башкирии учреждения культуры поддержали российских военных

Мы все знаем, что уже 8 лет Донбасс страдает от издевательств украинских властей. Власти эти демонстрируют свое «мастерство» по уничтожению людей, детей, стариков. Настала пора принимать меры, чтобы такого больше не повторилось.

Владимир Турченко, заслуженный деятель искусств России