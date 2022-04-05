«Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы»: как создавался документальный фильм

Фильм-наблюдение и погружение. Сегодня на телеканале БСТ состоялся премьерный показ документального кино о том, как республика переживала пандемию коронавируса. Это уже вторая работа наших журналистов, которая получила название «Башкортостан. Хроники. COVID. Новые вызовы». Героями картины стали простые люди, которым пришлось столкнуться лицом к лицу с пандемией. После премьеры в информационной студии прошло обсуждение, в котором принял участие в том числе и Радий Хабиров. О храбрости, отваге и о том, как создавался фильм – в нашем сюжете.
Годовой архив 18 телекомпаний, 3 терабайта видео, почти два месяца кропотливой работы за монтажом – то, что пришлось проделать авторам документального фильма. Чтобы собрать 90 минут, редакторы отсмотрели порядка 200 часов видеоматериалов. Это уже второе документальное кино телеканала БСТ о коронавирусе. Но если первый был как сводка с войны про то, как ковид только появлялся, теперь авторы сквозь перспективу взглянули, как с ним жили и даже развивались все это время.
Фильм разделён на несколько блоков. Авторы не только напомнили о том, как инфекция 2 года назад вторглась в нашу жизнь, но и рассказали о последствиях в каждой сфере. Как в новых реалиях пришлось перестраиваться медицине и экономике, бизнесу и системе образования, культуре и спорту.
Но, конечно, самым большим этот вызов оказался для медицины. Десятки тысяч переболевших, многие семьи потеряли своих родных. И тем не менее ковид не сломил систему здравоохранения, а скорее наоборот – сделал ее сильнее, модернизировал.
Инициатором создания фильма выступил глава республики Радий Хабиров, который также подключился к обсуждению после просмотра. Главная идея – показать, как обычные люди становятся настоящими героями: врачи, полицейские, спасатели, журналисты, соцработники, волонтеры и не только. Среди участников многие зрители могут увидеть самих себя.
В период пандемии власти ввели режим повышенной готовности, жителям пришлось столкнуться с многочисленными ограничениями. Многие впервые узнали, что такое QR-коды. Но республика нашла в себе силы объединиться и продолжить жить и развиваться дальше.
Создатели сами прошли через испытания, когда в разгар эпидемии штамма «омикрон» почти вся редакция слегла на больничную койку. Те, кто остался, работали днем и ночью. И даже перед самой премьерой авторы сидели за компьютерами, наводя финальные штрихи. «Башкортостан. Хроники COVID. Новые вызовы». Фильм о нас и для нас.