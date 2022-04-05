В Уфе запустили производство домов на колесах

В Уфе собирают дешёвые кемперы-прицепы. Это небольшие дома на колёсах. Меньше чем за полмиллиона можно начать путешествовать с комфортом. О башкирском производстве на личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров. Цель предпринимателей – не просто продать кемперы, а развить туризм в регионе.

Бывший медик и ныне опытный турист, 3 года назад Рашит Шаяхметов вместо палатки с семьёй повёз в поход кемпер-прицеп. Проект автодома на колёсах разработал сам, сам же и собрал.

С детства занимаюсь туризмом. С семьей уже начали выезжать. Чтобы было более комфортно, стал думать, как можно улучшить условия.

Рашит Шаяхметов, автор проекта
Фото №1 - В Уфе запустили производство домов на колесах

Для перевозки такого дома нужен фаркоп и 3-летний опыт езды за рулём с правами категории Б. Габариты кемпера не превышают 750 килограммов. Размеры – три на полтора метра. Как полагается, прицеп необходимо зарегистрировать в ГАИ.

В России пока нет правил и ограничений по остановкам, в Европе надо останавливаться в специально оборудованных местах.

Рашит Шаяхметов, автор проекта

Развиваемся комплексно, сейчас запустили производство, в мае запустим аренду. Летом планируем начать уже с полноценного кемпинга.

Ильфат Байназаров

Аналоги есть, цена в разы выше или же удобства иные. Например, кухня может быть снаружи. У Kami camper всё внутри. Кровать с подогревом, под ней холодильник и биотуалет. Проект несколько раз модернизировали, сейчас уже 4 версии автодома на колёсах. Очередь на производство забита на несколько месяцев вперёд. С прицепами из следующей партии путешественники планируют поехать на Алтай и в Каппадокию.

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