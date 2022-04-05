В Уфе запустили производство домов на колесах

В Уфе собирают дешёвые кемперы-прицепы. Это небольшие дома на колёсах. Меньше чем за полмиллиона можно начать путешествовать с комфортом. О башкирском производстве на личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров. Цель предпринимателей – не просто продать кемперы, а развить туризм в регионе.
Бывший медик и ныне опытный турист, 3 года назад Рашит Шаяхметов вместо палатки с семьёй повёз в поход кемпер-прицеп. Проект автодома на колёсах разработал сам, сам же и собрал.
Для перевозки такого дома нужен фаркоп и 3-летний опыт езды за рулём с правами категории Б. Габариты кемпера не превышают 750 килограммов. Размеры – три на полтора метра. Как полагается, прицеп необходимо зарегистрировать в ГАИ.
Аналоги есть, цена в разы выше или же удобства иные. Например, кухня может быть снаружи. У Kami camper всё внутри. Кровать с подогревом, под ней холодильник и биотуалет. Проект несколько раз модернизировали, сейчас уже 4 версии автодома на колёсах. Очередь на производство забита на несколько месяцев вперёд. С прицепами из следующей партии путешественники планируют поехать на Алтай и в Каппадокию.