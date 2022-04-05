В Уфе дебошир решил силой доказать свою правоту

Приехавшие сотрудники полиции установили, что начиналось все с обычного праздника, на котором присутствовали хозяева квартиры и их гости.

Друзья распивали спиртные напитки и веселились. В скором времени обычный дружеский спор перерос в драку. В момент, когда один из гостей наносил телесные повреждения хозяину квартиру, прибежала супруга потерпевшего, однако это не остановило буйного гостя.