В Германии жители массово скупают печи и дрова

Когда власти Германии обратились к своим гражданам с призывом экономить энергоносители, то местные жители решили своими силами справляться с нависшей проблемой и массово скупать печи и дрова.
Жители Германии всерьез обеспокоены заявлением властей об отказе от российского газа уже сейчас начали готовиться к холодам. Тем самым, спрос на дрова и печи значительно превышает предложение.
Волна ажиотажа сеет панику среди мирного населения и заставляет жителей продумывать заранее, чем зимой обогревать свои дома.