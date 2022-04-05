В Германии жители массово скупают печи и дрова

Когда власти Германии обратились к своим гражданам с призывом экономить энергоносители, то местные жители решили своими силами справляться с нависшей проблемой и массово скупать печи и дрова.

Жители Германии всерьез обеспокоены заявлением властей об отказе от российского газа уже сейчас начали готовиться к холодам. Тем самым, спрос на дрова и печи значительно превышает предложение.