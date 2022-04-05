В России могут упростить продажу автомобилей с пробегом

Совет предлагает отменить двойное налогообложение для владельцев машин с пробегом. В основном новые поправки могут затронуть дилеров, которые заключают сделки купли-продажи между собой.

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При покупке подержанного автомобиля, дилер больше не будет платить налог с его стоимости, что может существенно снизить цены на автомобили.

По словам экспертов, такая мера коснется и обычных покупателей, так как дилеры стараются продать автомобиль по выгодной цене обеим сторонам. Это значит, что в продаже появится больше подержанных машин, которые прошли обязательное техническое обслуживание.

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