В России могут упростить продажу автомобилей с пробегом

Совет предлагает отменить двойное налогообложение для владельцев машин с пробегом. В основном новые поправки могут затронуть дилеров, которые заключают сделки купли-продажи между собой.

При покупке подержанного автомобиля, дилер больше не будет платить налог с его стоимости, что может существенно снизить цены на автомобили.