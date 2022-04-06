Пенсионерка из Башкирии перевела мошенникам 400 тысяч рублей

69-летняя жительница Стерлитамака обратилась в отделение полиции и рассказала, что потеряла свои деньги, поверив мошенникам. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД республики.

Заявительница рассказала полицейским, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного человека. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее картой могут воспользоваться мошенники.