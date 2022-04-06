В Башкирии трое детей отравились парами хлора в бассейне

Все произошло в минувшее воскресенье, 3 апреля. В тот злополучный день четыре женщины с детьми отдыхали в арендованной сауне с бассейном. Когда они вернулись после отдыха домой, 6-летняя девочка и 8 и 10-летние мальчики почувствовали недомогание. Их немедленно доставили в больницу, где медики и диагностировали у них отравление парами хлора.