В Башкирии трое детей отравились парами хлора в бассейне

Накануне в Октябрьском трое детей отравились парами хлора в бассейне. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии трое детей отравились парами хлора в бассейне

Все произошло в минувшее воскресенье, 3 апреля. В тот злополучный день четыре женщины с детьми отдыхали в арендованной сауне с бассейном. Когда они вернулись после отдыха домой, 6-летняя девочка и 8 и 10-летние мальчики почувствовали недомогание. Их немедленно доставили в больницу, где медики и диагностировали у них отравление парами хлора.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия с участием специалиста, допрошены владелец дома и посетители, назначены необходимые экспертные исследования с целью проверки соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

пресс-служба СУ СКР РБ

Ход и результаты расследования взяты на контроль в следственном управлении республики.

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