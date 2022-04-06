Известный живописец из Башкирии и его супруга погибли в ДТП в Челябинской области

Рамиль Гайсин – был известным в Башкирии художником и носил звание заслуженного работника культуры Башкирии. До пенсии Гайсин возглавлял детскую художественную школу в Учалах. За почти 40 лет работы в школе художник воспитал много талантливых учеников. Картины самого Рифа Гайсина выставлялись в залах Уфы, Белорецка, Сибая, Москвы, Казани и Екатеринбурга. В своих работах Гайсин показывал красоту природы родного края.