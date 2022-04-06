Известный живописец из Башкирии и его супруга погибли в ДТП в Челябинской области

В минувшее воскресенье, третьего апреля, в Верхнеуральском районе Челябинской области в результате аварии погиб художник из Башкирии Рамиль Гайсин и его супруга.
В пресс-службе ГИБДД рассказали, что на 138 километре автодороги Чебаркуль – Уйское – Магнитогорск в "Ладу Ларгус" Рамиля Гайсина влетела "Лада Гранта", за рулем которой находился 39-летний мужчина.
В результате ДТП погибли водители и пассажиры двух легковушек. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали трагедии.
Рамиль Гайсин – был известным в Башкирии художником и носил звание заслуженного работника культуры Башкирии. До пенсии Гайсин возглавлял детскую художественную школу в Учалах. За почти 40 лет работы в школе художник воспитал много талантливых учеников. Картины самого Рифа Гайсина выставлялись в залах Уфы, Белорецка, Сибая, Москвы, Казани и Екатеринбурга. В своих работах Гайсин показывал красоту природы родного края.