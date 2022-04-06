Завтра в Уфе пройдет очередная ярмарка вакансий

Завтра, 7 апреля, в Уфе пройдет ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН столицы.

На ярмарке будут предложены следующие вакансии: врачи и медицинские сестры различных квалификаций, учитель, администратор, бухгалтер, офис-менеджер, воспитатель, санитар, секретарь, специалист, педагог, менеджер, электромонтер, слесарь-сантехник и другие.

Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и правовым вопросам занятости.