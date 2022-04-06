Новая волна COVID-19 ожидается в Башкирии в начале мая

Очередная волна коронавируса штамма «стелс-омикрон» может начаться с середины мая. Таковы прогнозы вирусологов. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.
Она не исключила, что в регионе вновь придется вернуться к снятым ограничениям по социальной дистанции и к маскам. Минздрав ожидает высокий уровень госпитализации.
По словам Ирины Кононовой, республика готова к очередной волне COVID-19: в регионе есть необходимый запас лекарственных препаратов и четыре инфекционных госпиталя, чтобы дать отпор инфекции.