В Уфе проходит челлендж «По улицам Победы»

9 мая Россия будет праздновать 77-летие Победы в ВОВ. В честь данного события уфимская библиотека запускает челлендж «Помнит сердце, не забудет никогда».
Принять участие могут все желающие. Челлендж проходит в соцсети "ВКонтакте" с 4 апреля по 6 мая. Для того, чтобы принять участие, нужно:
- стать подписчиками групп Центральной городской библиотеки г. Уфы и Библиотеки Уфы в социальной сети «ВКонтакте»;
- разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию участника рядом с памятником или на улице, связанные с Великой Отечественной войной;
- разместить афишу челленджа, информацию о его организаторе;
- в публикацию включить хештеги: #центральнаягородскаябиблиотекауфа #поулицамПобеды #9мая;
- заполнить заявку через Yandex.Forms по ссылке.
После окончания челленджа участникам отправят ссылки для скачивания электронного сертификата.