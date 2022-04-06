В Уфе проходит челлендж «По улицам Победы»

9 мая Россия будет праздновать 77-летие Победы в ВОВ. В честь данного события уфимская библиотека запускает челлендж «Помнит сердце, не забудет никогда».

Принять участие могут все желающие. Челлендж проходит в соцсети "ВКонтакте" с 4 апреля по 6 мая. Для того, чтобы принять участие, нужно: