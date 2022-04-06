В Уфе проходит челлендж «По улицам Победы»

9 мая Россия будет праздновать 77-летие Победы в ВОВ. В честь данного события уфимская библиотека запускает челлендж «Помнит сердце, не забудет никогда».

Фото №1 - В Уфе проходит челлендж «По улицам Победы»

Принять участие могут все желающие. Челлендж проходит в соцсети "ВКонтакте" с 4 апреля по 6 мая. Для того, чтобы принять участие, нужно:

- стать подписчиками групп Центральной городской библиотеки г. Уфы и Библиотеки Уфы в социальной сети «ВКонтакте»;

- разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию участника рядом с памятником или на улице, связанные с Великой Отечественной войной;

- разместить афишу челленджа, информацию о его организаторе;

- в публикацию включить хештеги: #центральнаягородскаябиблиотекауфа #поулицамПобеды #9мая;

- заполнить заявку через Yandex.Forms по ссылке.

После окончания челленджа участникам отправят ссылки для скачивания электронного сертификата.

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