Четверых жителей Уфы осудили за незаконную регистрацию более 70 мигрантов

В Уфе суд вынес приговор четверым местным жителям. Они фиктивно зарегистрировали в своих квартирах более 70 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
В суде установлено, что летом 2019 года у обвиняемого с целью обогащения возник умысел, направленный на организацию незаконной миграции. Для реализации своего плана он разместил в сети Интернет объявления о регистрации иностранных граждан в Уфе с указанием мобильного номера и привлек своих знакомых.
С июня 2019 по июнь 2020 года обвиняемые фиктивно зарегистрировали в своих квартирах более 70 мигрантов. От каждого они получили по 2 тысячи рублей.
Преступную деятельность пресекли правоохранители. Они изъяли у злоумышленников поддельную печать миграционной службы.
Свою вину подсудимые признали частично. Суд назначил наказание троим обвиняемым от 3 лет до 4 лет 6 месяцев условного лишения свободы, а также оштрафовал каждого от 50 до 100 тысяч рублей.
Одной из сообщниц суд отменил назначенное в 2018 году условное осуждение за мошенничество и назначил окончательное наказание в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.