Четверых жителей Уфы осудили за незаконную регистрацию более 70 мигрантов

В суде установлено, что летом 2019 года у обвиняемого с целью обогащения возник умысел, направленный на организацию незаконной миграции. Для реализации своего плана он разместил в сети Интернет объявления о регистрации иностранных граждан в Уфе с указанием мобильного номера и привлек своих знакомых.