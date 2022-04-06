В Уфе заменят 3,6 тысячи уличных фонарей

На протяжении нескольких лет администрация Уфы модернизирует уличное освещение. В связи с этим объявили конкурс на энергосервисный контракт.

Целью контракта является улучшение освещенности Демского района Уфы, а также оптимизация затрат на обслуживание сетей, снижение расходов на электроэнергию и повышение безопасности дорожного освещения.