В Уфе заменят 3,6 тысячи уличных фонарей

На протяжении нескольких лет администрация Уфы модернизирует уличное освещение. В связи с этим объявили конкурс на энергосервисный контракт.
Целью контракта является улучшение освещенности Демского района Уфы, а также оптимизация затрат на обслуживание сетей, снижение расходов на электроэнергию и повышение безопасности дорожного освещения.
Вчера, 5 апреля, началась работа по замене 3 600 натриевых уличных светильников. Они имеют срок службы 10 лет. Со слов экспертов, замена светильников позволит существенно увеличить освещённость и снизить потребляемую мощность.