В Башкирии с приходом весны возрастает опасность мышиной лихорадки и энцефалита

По информации Роспотребнадзора, в прошлом году зарегистрированы 16 случаев заражения клещевым энцефалитом (в 2020 году – 14). При этом доля паукообразных – переносчиков клещевого боррелиоза выросла с 7,3 процента в 2020 году до 26,5 процента – в прошлом году.