В Башкирии с приходом весны возрастает опасность мышиной лихорадки и энцефалита

Жители Башкирии с приходом весны начинают активно выезжать на природу и на дачи, где есть риск подцепить геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и клещевой энцефалит.
Также с появлением травы растет опасность заражения клещевым энцефалитом. Мерой его профилактики может стать вакцина. Ее стоимость составляет от 1200 рублей для взрослых и до 2000 рублей - для детей.
По информации Роспотребнадзора, в прошлом году зарегистрированы 16 случаев заражения клещевым энцефалитом (в 2020 году – 14). При этом доля паукообразных – переносчиков клещевого боррелиоза выросла с 7,3 процента в 2020 году до 26,5 процента – в прошлом году.