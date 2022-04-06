В Башкирии нашли пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Это человек выбежал. Там не было пешеходного перехода. Просто побежал через дорогу и все. Я его сбил. Я не знаю, что у него было на уме, может хотел совершить маневр. Испугавшись Баймакского ГУВД, я скрылся с места происшествия. Вину свою полностью признаю.

водитель