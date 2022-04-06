В Башкирии нашли пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который накануне насмерть сбил 61-летнего пешехода в Баймакском районе Башкирии. Детали случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Полицейским удалось отыскать автомобиль ВАЗ-2101 с повреждениями кузова. У хозяина транспортного средства задержали и предполагаемого виновника наезда. Им оказался 32-летний местный житель.
Согласно результатам освидетельствования, мужчина находится в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится проверка.
Видео: ГИБДД РБ.