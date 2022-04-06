В Башкирии нашли пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который накануне насмерть сбил 61-летнего пешехода в Баймакском районе Башкирии. Детали случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Полицейским удалось отыскать автомобиль ВАЗ-2101 с повреждениями кузова. У хозяина транспортного средства задержали и предполагаемого виновника наезда. Им оказался 32-летний местный житель.

Фото №1 - В Башкирии нашли пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Это человек выбежал. Там не было пешеходного перехода. Просто побежал через дорогу и все. Я его сбил. Я не знаю, что у него было на уме, может хотел совершить маневр. Испугавшись Баймакского ГУВД, я скрылся с места происшествия. Вину свою полностью признаю.

водитель

Согласно результатам освидетельствования, мужчина находится в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится проверка.

Видео: ГИБДД РБ.

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