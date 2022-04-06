Росреестр Башкортостана вдвое сократил сроки учета и регистрации новостроек

Такая антикризисная мера будет содействовать повышению качества и доступности услуг, а также обеспечению благоприятных условий для развития строительной отрасли. Этот вопрос обсудили в рамках открытого диалога между ведомством и Ассоциацией застройщиков региона.
Еще в марте правительством страны были рассмотрены два пакета антикризисных мероприятий. Так, исключена двойная проверка наличия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в эксплуатацию, уточнена процедура узаконения недвижимости, находящейся в водоохранных зонах и предложен упрощенный порядок оформления прав на объекты государственной и муниципальной собственности.
С конца марта для застройщиков Башкортостана значительно сокращены сроки учета и регистрации объектов строительства на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по документам, поданным в бумажном виде. Так, с 7 до 5 рабочих дней сокращены сроки кадастрового учета объектов капстроительства; единая процедура учета и регистрации таких объектов сокращена с 12 до 7 рабочих дней; с 9 до 4 рабочих дней сокращается срок регистрации прав на такие объекты, включая помещения, расположенные в нем. А регистрация прав по документам, поданным в электронном виде, не превысит 2-3 рабочих дней,
В Росреестре также напомнили еще об одном новшестве. Если раньше при сдаче дома дольщики сами были обязаны регистрировать свои права на собственность в Росреестре, то теперь подать документы за них может непосредственно застройщик. Это гораздо удобнее, однако услуга пока не столь популярны, говорят в ведомстве.
На очереди второй пакет антикризисных мер, который должен упростить процесс регистрации прав на линейные объекты, сократить сроки выполнения кадастровых работ, учета и регистрации земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.