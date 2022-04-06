Росреестр Башкортостана вдвое сократил сроки учета и регистрации новостроек

С конца марта для застройщиков Башкортостана значительно сокращены сроки учета и регистрации объектов строительства на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по документам, поданным в бумажном виде. Так, с 7 до 5 рабочих дней сокращены сроки кадастрового учета объектов капстроительства; единая процедура учета и регистрации таких объектов сокращена с 12 до 7 рабочих дней; с 9 до 4 рабочих дней сокращается срок регистрации прав на такие объекты, включая помещения, расположенные в нем. А регистрация прав по документам, поданным в электронном виде, не превысит 2-3 рабочих дней,