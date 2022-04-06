Скоростная «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Уфа - Абдулино

По маршруту Уфа - Абдулино с 16 апреля начнет курсировать новый электропоезд "Ласточка". Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на издание «Оренбург-медиа».

Фото №1 - Скоростная «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Уфа - Абдулино

Со слов губернатора, "Ласточка" - это совместный проект Оренбуржья с правительством РБ и Куйбышевской РЖД.

Пассажиры смогут купить первые билеты уже сегодня. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

С "Ласточкой" мы выходим на новый уровень в организации качественных и безопасных пригородных железнодорожных перевозок. В вагонах есть все для комфортного путешествия. Системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, видеонаблюдение и информационное табло. Поезд полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями: есть подъемники для низких платформ, места с креплением для инвалидных колясок и кнопки вызова проводника.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области

С железнодорожного вокзала Уфы электропоезд «Ласточка» будет отправляться ежедневно в 19.01, прибывать в Абдулино в 22.43. Из Абдулино — в 05.12, прибытие в Уфу в 08.52.

Стоимость проезда по маршруту Уфа — Абдулино составит 630,50 рубля. Действуют все федеральные и региональные льготы.

Напомним, первая в Башкирии «Ласточка» запущена по маршруту Уфа — Приютово 1 апреля. Этот поезд назвали «Западным экспрессом».

Накануне Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил о том, что второй электропоезд «Ласточка» в республике поставят на туристическое направление. Этот скоростной электропоезд будет возить пассажиров в восточном направлении.

Мы договорились, что на Инзер — Белорецк тоже „Ласточка“ пойдет. Семьи с детьми смогут в дороге отдохнуть в прекрасных условиях вместо поездки в машине по сложной трассе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

При этом Радий Хабиров отметил высокую востребованность рейса Уфа — Оренбург, который с осени выполняет поезд «Орлан».

11 лет не было прямого сообщения с Оренбургом, только с пересадкой. Люди голосуют рублем, проект себя оправдывает.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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Фото: РИА Новости.

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