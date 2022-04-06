Скоростная «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Уфа - Абдулино

С "Ласточкой" мы выходим на новый уровень в организации качественных и безопасных пригородных железнодорожных перевозок. В вагонах есть все для комфортного путешествия. Системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, видеонаблюдение и информационное табло. Поезд полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями: есть подъемники для низких платформ, места с креплением для инвалидных колясок и кнопки вызова проводника.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области