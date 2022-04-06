Скоростная «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Уфа - Абдулино

По маршруту Уфа - Абдулино с 16 апреля начнет курсировать новый электропоезд "Ласточка". Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на издание «Оренбург-медиа».
Со слов губернатора, "Ласточка" - это совместный проект Оренбуржья с правительством РБ и Куйбышевской РЖД.
Пассажиры смогут купить первые билеты уже сегодня. Время в пути составит 3 часа 40 минут.
С железнодорожного вокзала Уфы электропоезд «Ласточка» будет отправляться ежедневно в 19.01, прибывать в Абдулино в 22.43. Из Абдулино — в 05.12, прибытие в Уфу в 08.52.
Стоимость проезда по маршруту Уфа — Абдулино составит 630,50 рубля. Действуют все федеральные и региональные льготы.
Напомним, первая в Башкирии «Ласточка» запущена по маршруту Уфа — Приютово 1 апреля. Этот поезд назвали «Западным экспрессом».
Накануне Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил о том, что второй электропоезд «Ласточка» в республике поставят на туристическое направление. Этот скоростной электропоезд будет возить пассажиров в восточном направлении.
При этом Радий Хабиров отметил высокую востребованность рейса Уфа — Оренбург, который с осени выполняет поезд «Орлан».
Фото: РИА Новости.