В Башкирии мать кормила годовалого ребенка просрочкой и сожительствовала с больным туберкулезом

В Бакалинском районе по факту неисполнения обязанностей по воспитанию годовалого ребенка на мать завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии мать кормила годовалого ребенка просрочкой и сожительствовала с больным туберкулезом

Женщина, воспитывающая годовалого сына, проживала с мужчиной, страдающим опасной формой туберкулеза. Кроме того, она содержала ребенка в антисанитарных условиях, кормила испорченной едой, не занималась его воспитанием, а также злоупотребляла спиртным.

В настоящее время мальчик изъят из семьи и помещен в специализированный дом ребенка. В этой связи прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

пресс-служба прокуратуры Бакалинского района

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов профилактики, при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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