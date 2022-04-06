В Башкирии мать кормила годовалого ребенка просрочкой и сожительствовала с больным туберкулезом

В настоящее время мальчик изъят из семьи и помещен в специализированный дом ребенка. В этой связи прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

пресс-служба прокуратуры Бакалинского района