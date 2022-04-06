В Башкирии мать кормила годовалого ребенка просрочкой и сожительствовала с больным туберкулезом

В Бакалинском районе по факту неисполнения обязанностей по воспитанию годовалого ребенка на мать завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
Женщина, воспитывающая годовалого сына, проживала с мужчиной, страдающим опасной формой туберкулеза. Кроме того, она содержала ребенка в антисанитарных условиях, кормила испорченной едой, не занималась его воспитанием, а также злоупотребляла спиртным.
Кроме того, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов профилактики, при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.