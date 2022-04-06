Власти Башкирии поддержали шашистку Тамару Тансыккужину

Знаменитую на весь мир чемпионку мира, Королеву шашек из Башкирии Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях и исключили из мирового рейтинга.
Депутат Госдумы РФ Эльвира Аиткулова считает, что исключение из списков, отмены и санкции - это истерия от бессилия: спортивного и политического, а процедуру по исключению из рейтинга запустили те, кому мозолит глаза лидерство России.
Также ситуацию прокомментировал председатель Госсобрания - Курултая РБ.
Поддержал известную шашистку и российский гроссмейстер Сергей Карякин, которого также отстранили на полгода.
«Желаю ей сил, нам нужно продолжать делать своё дело, тренироваться. Уверен, что турниры будут и справедливость рано или поздно восторжествует», — привел слова Сергея «Чемпионат».