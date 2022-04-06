Власти Башкирии поддержали шашистку Тамару Тансыккужину

Знаменитую на весь мир чемпионку мира, Королеву шашек из Башкирии Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях и исключили из мирового рейтинга.

Фото №1 - Власти Башкирии поддержали шашистку Тамару Тансыккужину

Депутат Госдумы РФ Эльвира Аиткулова считает, что исключение из списков, отмены и санкции - это истерия от бессилия: спортивного и политического, а процедуру по исключению из рейтинга запустили те, кому мозолит глаза лидерство России.

Поговорила с Тамарой Михайловной. Как опытный боец и стратег она ровно об этом и говорит. Что все попытки дискредитировать и отменить обречены на провал: сильнейшие спортсмены в этом виде спорта не поддерживают тех, кто пытается его политизировать.

Эльвира Аиткулова, депутат Госдумы РФ

Также ситуацию прокомментировал председатель Госсобрания - Курултая РБ.

Возмущен новостью об исключении из рейтинга сильнейших шашистов многократной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной. Фактически мировой спорт дискредитирован неспортивным поведением руководства Всемирной федерации шашек. Этот эпизод еще раз говорит о том, что в спорте правила диктует политика. Нападки были и ранее. Еще в прошлом году, когда Тамара Тансыккужина боролась с соперницей из Польши за звание чемпионки мира, президент федерации шашек Яцек Павлицки «прославился» на весь мир, в нарушении всех правил и регламентов убрав флаг со стола российской спортсменки. Деморализовать нашу чемпионку не удалось: победа в матче досталась России. Теперь этот же человек пытается вычеркнуть нашу Тамару из шашечного мира...

Константин Толкачев, председатель Госсобрания - Курултая РБ.

Поддержал известную шашистку и российский гроссмейстер Сергей Карякин, которого также отстранили на полгода.

«Желаю ей сил, нам нужно продолжать делать своё дело, тренироваться. Уверен, что турниры будут и справедливость рано или поздно восторжествует», — привел слова Сергея «Чемпионат».

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