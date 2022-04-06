Власти Башкирии поддержали шашистку Тамару Тансыккужину

Возмущен новостью об исключении из рейтинга сильнейших шашистов многократной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной. Фактически мировой спорт дискредитирован неспортивным поведением руководства Всемирной федерации шашек. Этот эпизод еще раз говорит о том, что в спорте правила диктует политика. Нападки были и ранее. Еще в прошлом году, когда Тамара Тансыккужина боролась с соперницей из Польши за звание чемпионки мира, президент федерации шашек Яцек Павлицки «прославился» на весь мир, в нарушении всех правил и регламентов убрав флаг со стола российской спортсменки. Деморализовать нашу чемпионку не удалось: победа в матче досталась России. Теперь этот же человек пытается вычеркнуть нашу Тамару из шашечного мира...

Константин Толкачев, председатель Госсобрания - Курултая РБ.