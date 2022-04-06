В Башкирии семеноводческие хозяйства готовятся к посевной

Почти половина продаваемых семян сельхозкультур в республике – из Илишевского района. Такие данные приводят аграрии муниципалитета. В районе действуют 11 семеноводческих хозяйств. Свой продукт они реализуют не только по всей республике, но и в соседние регионы. А среди зерновых культур всей отечественной селекции.

Решетка на этой машине выполняет функцию сита. Размеры ячеек таковы, что сквозь них пройти могут только зернышки пшеницы. А вот все остальное, являющееся мусором, скатывается в отдельный сборник.

Семеноводством в КФХ Ялалова занимаются с 1992 года. Пшеница, ячмень, гречиха, овес. За товаром покупатели приезжают со всей республики и соседнего Татарстана. В 2021 году заготовили 10 тысяч центнеров семян, из них семь уже раскупили. Ежегодно в хозяйстве проводят испытания новых сортов, высеивая на отдельных площадках.

А в КФХ Гайнетдинова сейчас запасаются удобрениями перед посевной. С десяток грузовиков из Мелеуза ожидает разгрузки. В хозяйстве планы в этом году большие. Со дня на день здесь установят дополнительно пневмосортировальные машины для очистки семян. Строятся и новые склады. Несмотря на прошлогоднюю засуху, в хозяйстве собрали более девяти тысяч тонн семян, четыре тысячи тонны зерновых еще остаются для продажи. Покупают аграрии из половины районов республики и соседних регионов.

Выращивают здесь и горох. В том числе республиканский сорт памяти Хангельдина, а в этом году появится и только внесенный в реестр памяти Попова. Но главные культуры в КФХ – ячмень и пшеница.

Масличные, крупяные, зерновые, зернобобовые культуры. В Ильшевском районе ими занимаются 11 семеноводческих хозяйств. Больше в чем в любом другом муниципалитете Башкортостана. Здесь сотрудничают с 19 селекционными центрами страны. Объема семян, выращиваемых в районе ежегодно на продажу, хватит для засевания порядка 70 тысяч гектар, говорят местные аграрии.