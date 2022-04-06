В Башкирии две школьницы попали в страшное ДТП

Вчера, пятого апреля, в Стерлитамаке на пешеходном переходе под колеса "Лады" 99-й модели попали две школьницы. ДТП произошло на улице Вокзальной.

Фото №1 - В Башкирии две школьницы попали в страшное ДТП

Как сообщает ИА "Башинформ", очевидцы поспешили к школьницам, пытались оказать им первую помощь, пока ждали медиков, а девочки находились в шоковом состоянии и плакали.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Они доставили школьниц в хирургическое отделение ГКБ №1.

"Башинформ" выяснил, что восьмиклассницы получили серьезные травмы. Собственный источник в стерлитамакской больнице сообщил, что у 14-летней школьницы диагностирован закрытый перелом костей таза, у 15-летней девочки – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом костей таза. Школьницы находятся под присмотром врачей.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося.

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