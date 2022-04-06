В Башкирии актуализирован план капитального ремонта домов на текущий год

В Башкортостане актуализировали краткосрочный план капремонта домов на текущий год. Об этом рассказали в пресс-службе регоператора.
В 2022 году запланировано 1 098 работ в 1 052 домах. В их число включен ремонт подъездов.
Актуализированный план капремонта на 2022 года предусматривает ремонт 896 подъездов в 304 домах, замену 687 лифтов в 209 домах, ремонт кровли в 363 домах и другие работы. Среди них — ремонт и утепление, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, а также ремонт систем газоснабжения и теплоснабжения, утепление чердачных перекрытий, установка узлов автоматического регулирования на теплоснабжение, общедомовых приборов учёта.
Актуализированный краткосрочный план можно посмотреть на сайте фонда. Для этого необходимо перейти в раздел «Собственникам».