В Башкирии актуализирован план капитального ремонта домов на текущий год

Актуализированный план капремонта на 2022 года предусматривает ремонт 896 подъездов в 304 домах, замену 687 лифтов в 209 домах, ремонт кровли в 363 домах и другие работы. Среди них — ремонт и утепление, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, а также ремонт систем газоснабжения и теплоснабжения, утепление чердачных перекрытий, установка узлов автоматического регулирования на теплоснабжение, общедомовых приборов учёта.