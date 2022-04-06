В России выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

В России общее число все выявленных и подтвержденных фактов заражения COVID-19 постепенно движется к новой отметке. На сегодняшний день зафиксированных случаев по стране составило 17 940 765.

Из них за сутки было выявлено 14 661 случаев заражения COVID-19. Также за сутки выписано по выздоровлению 35 306 пациентов, а за весь период пандемии – 17 070 642 человек.