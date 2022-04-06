Хоккеисты и тренеры «Салавата Юлаева» провели встречу с болельщиками

Закрыли сезон. Накануне хоккеисты и тренерский штаб «Салавата Юлаева» провели весь вечер вместе с болельщиками. Мероприятие состояло из трёх частей: товарищеский матч по мини-футболу, совместное катание на льду «Уфы-Арены», а также автограф- и фотосессия. Кто из хоккеистов лучше всех играет в футбол и за чьим автографом была самая длинная очередь?

Хоккеисты и болельщики могли встретиться на футбольной площадке давно, но сначала мешали ковидные ограничения, потом плотный календарь. Звезды сошлись в конце сезона. Хоккеисты подошли к матчу ответственно и сходу начали забивать голы команде болельщиков.

Мы на все 100% выкладываемся, есть интерес и задор, хочется выиграть. Прикольно и интересно играть, когда такие мероприятия проходят. Данил Алалыкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»

По ходу поединка хоккеисты расслабились, а фанаты даже вышли вперёд. Но опыт взял своё. Итоговый счёт – п15:12 в пользу хоккеистов, но, как известно, в таких матчах всегда побеждает дружба. Хотя кто-то из игроков по-настоящему впечатлил своими футбольными качествами.

Кадейкин по-умному играет. Пустозёров бегает по полю, финтит, забивает. Эмиль Нафиков, специалист по работе с болельщиками ХК «Салават Юлаев»

В это время хоккеисты и тренерский штаб «Cалавата Юлаева» проводили совместное катание на льду «Уфа-Арены». Кто-то пришёл за автографами к своим кумирам, другие – за памятным селфи. Некоторые болельщики в дружеской атмосфере просто общались с хоккеистами. Самое большое внимание было приковано к защитнику юлаевцев Шакиру Мухамадуллину.

Формат мероприятия интересный, необычный, зрителям и болельщикам приятно покататься на льду с игроками, ощутить масштаб трибун, арены, огромный праздник для Уфы. Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Завершилось мероприятие совместной общей фотографией, после чего хоккеисты и болельщики переместились в фойе «Уфа-Арены», где прошла полноценная автограф-сессия всего состава юлаевцев.

Очень положительно к такому отношусь. Мы неплохую работу провели с болельщиками. Очень всё хорошо, позитивно. Александр Шарыченков, голкипер ХК «Салават Юлаев»

У меня девчонки фотографировались, а автографы в трех секторах собрали. Мероприятия такие надо поддерживать. Сергей Зайнетдинов, болельщик ХК «Салават Юлаев»