В Уфе показали, как тренируются башкирские рапиристы

Снова в работе. Аделина Загидуллина стала победительницей российского турнира сильнейших по фехтованию. А мужская сборная республики выступит в чемпионате в Сочи. К чему не может привыкнуть олимпийская чемпионка после Игр в Токио и какой вид спорта практикуют на своих занятиях наши фехтовальщики?

Баскетбольный мяч вместо рапиры. Башкирские фехтовальщицы решили разнообразить тренировочные будни. В спортзале установили новое оборудование. Теперь перед разминкой рапиристки проводят двусторонний матч. Так они развивают скоростные и силовые качества. Меняется и мышление – нужно видеть сразу всю площадку и быстрее принимать решения.

Ее работоспособности можно только позавидовать. В зале Загидуллина является примером для остальных. К ней тянутся, за ней повторяют. После победы на Олимпиаде в Токио Загидуллина обещала взять паузу. Она хотела отдохнуть, разобраться с мыслями, определиться с целями на следующий сезон. Но хватило Аделину ненадолго. Оказалось, к жизни без собранных чемоданов, сборов и постоянных разъездов уфимская рапиристка не привыкла. И после победы на Кубке России выступила еще и в турнире сильнейших, где снова стала лучшей. Соревнования проходили на базе Новогорска в Химках.

Егор дома, но в зале – Егор Андреевич. Супруги в жизни, наставник и спортсменка – на тренировке. Они вместе почти десять лет. Теперь к замечаниям на занятиях Аделина относится спокойно, но раньше переживала.

Не с соревнований, но со сборов национальной команды вернулись домой башкирские фехтовальщики.

Очередная дуэль Лиры Грушиной и Тимура Сафина. За годы совместных тренировок они выходили на дорожку, наверное, миллионы раз. И всегда опытная наставница находила ошибки в действиях олимпийского чемпиона, а теперь еще и серебряного призера Летних игр. Сафин и не скрывает: ему на тренировках достается больше всех.