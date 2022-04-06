В Белорецке прошёл первый этап Школьной лиги по тэг-регби

В Лигу может попасть любая команда: заявляется от школы, частной или государственной, без разницы, любая может принять участие. Проведем в Белорецке два этапа, третий, скорее всего, будет проходить в Уфе, там уже выберем победителя всей Школьной регбийной лиги в Башкирии.

Александр Магилат, президент Федерации Республики Башкортостан