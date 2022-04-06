В Белорецке прошёл первый этап Школьной лиги по тэг-регби

В Белорецке впервые прошёл этап Школьной регбийной лиги. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Инзера и Тирляна, которые играли в тэг-регби. Этот вид спорта является бесконтактным и популярным среди детей.
В тэг-регби захват заменён на срывание прикрепленной к поясу ленте, она и называется тэгом. Когда ее срывают, игрок обязан отдать пас. Сейчас в Белорецке работает сразу пять детских регбийных секций, этот вид спорта в республике набирает популярность. Проект школьной регбийной лиги запустили в прошлом году.