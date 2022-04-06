В Уфе проходит студенческое мероприятие «Школа актива АССК»

В столице республики собрались представители спортивных студенческих клубов Башкортостана. Ребята и организаторы проекта готовы обсудить планы на новый сезон, а также представить перспективные состязания, которые станут интересны различным вузам страны.

Турниров, в которых участвуют студенческие команды, с каждым годом становится в стране все больше. Успешный проект представителей республики «Снежный мяч» или волейбол на снегу уже обрел популярность среди коллективов других регионов. На очереди состязания по бадминтону и регби, но это только в проекте.

Чемпионат АССК – общероссийский проект, он реализуется в стране уже седьмой год и охватывает 40 тысяч студентов. Тех, кто будет представлять вуз и регион не в спорте высших достижений, а в спортивно-массовых мероприятиях.

В последние годы активную спортивную деятельность ведут учащиеся БГМУ, УГНТУ и не только. Но главная цель – открытие новых клубов и команд.