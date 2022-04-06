В новой уфимской многоэтажке появились трещины

До момента, когда в доме обнаружили дефект, не прошло и месяца, как горожане получили ключи от новых квартир.

В составе инспекции принял участие лично мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Было установлено, что трещины пошли по деформационному шву, разделяющему входные группы и основное здание. По словам главы города, недостаточно просто сдать дом новым жильцам. В первую очередь необходимо убедиться в качественной постройке нового жилья.