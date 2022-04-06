В Уфе благоустроят старый парк

В башкирской столице благоустроят старейший парк культуры и отдыха нефтехимиков. На первом этапе на ремонт и благоустройство объекта из бюджета города планируется направить 400 млн рублей.

В настоящее время на сайте госзакупок размещена информация для подрядчиков о проведении торгов. Отмечается, что благоустройство парка приурочат к 450-летию Уфы, а стилистически проект должен будет объединить парки Победы и Первомайский.