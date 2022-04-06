В Уфе задержали пособника террористической организации

В столице Башкортостана сотрудниками правоохранительных органов был задержан пособник террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

У подозреваемого были изъяты мобильный телефон, инструменты для проведения платежей и документы, которые подтверждают его противозаконную деятельность.