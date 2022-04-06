В Башкирии проведут международный турнир на призы Тамары Тансыккужиной

Сегодня состоялось заседание Совета при главе Республики Башкортостан, на котором Радий Хабиров анонсировал проведение грядущей осенью международного турнира на призы семикратной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной.
По словам главы региона, в такое непростое для всей страны время, необходимо объединиться и поддержать президента Владимира Путина во всех его делах. На примере семикратной чемпионки по шашкам Радий Хабиров показал, как на самом деле относятся в Европе к российским спортсменам и не только.
Тот турнир, где во время игры нашей шашистки убрали российский триколор, стал показательным, но не помешал Тамаре победить. В результате совещания было принято решение организовать большое мероприятие и тем самым поддержать деятельность президента РФ.