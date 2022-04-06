В Башкирии проведут международный турнир на призы Тамары Тансыккужиной

По словам главы региона, в такое непростое для всей страны время, необходимо объединиться и поддержать президента Владимира Путина во всех его делах. На примере семикратной чемпионки по шашкам Радий Хабиров показал, как на самом деле относятся в Европе к российским спортсменам и не только.