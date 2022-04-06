В Уфе бывший инкассатор обвиняется в похищении 12 миллионов

Житель Башкирии ограбил банкомат и унес оттуда 12 миллионов рублей. Следствие пояснило, что мужчина переоделся в форму и зашел в один из бизнес-центров Уфы, где беспрепятственно вынес из банкомата крупную сумму денег.
Открыть аппарат, с которым преступник работал ранее, не составило труда. После преступления, жителя региона объявили в розыск и задержали в ноябре 2021 года в городе Сочи.
Скрываясь от преследования, мужчина уехал на юг, решив, что за много километров от родного дома его не найдут. Злоумышленник признался в содеянном и на данный момент уже возместил 200 тысяч ущерба. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.