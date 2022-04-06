На 76-м году жизни умер известный политик Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни не стало известного политика Владимира Жириновского. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнование семье лидера партии ЛДПР.
Президент России назвал покойного политика чрезвычайно энергичным человеком, настоящим патриотом своей страны и блестящим оратором. Гражданам огромной страны будет тяжело представить будущее без участия этого выдающегося политика.
Владимир Жириновский длительное время боролся с двусторонней пневмонией, прогрессирующей на фоне инфекции COVID-19. К сожалению, 6 апреля политика на стало.