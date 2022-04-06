На 76-м году жизни умер известный политик Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни не стало известного политика Владимира Жириновского. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнование семье лидера партии ЛДПР.

Фото №1 - На 76-м году жизни умер известный политик Владимир Жириновский

Президент России назвал покойного политика чрезвычайно энергичным человеком, настоящим патриотом своей страны и блестящим оратором. Гражданам огромной страны будет тяжело представить будущее без участия этого выдающегося политика.

Владимир Жириновский длительное время боролся с двусторонней пневмонией, прогрессирующей на фоне инфекции COVID-19. К сожалению, 6 апреля политика на стало.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями