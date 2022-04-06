В Башкирии начали выплачивать по 2 млн рублей семьям погибших на Украине военных

В республике начали выплачивать по 2 миллиона рублей семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации России на Украине. Это предусмотрено новой региональной программой поддержки, которая идет дополнительно к федеральной и предложена Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Выплата в равных долях распределяется между всеми членами семьи погибшего военнослужащего, а это супруга, дети, родители либо усыновители, а также дедушки и бабушки, в случае если они воспитывали его не менее 3 лет. Для назначения выплаты необходимо собрать документы и представить их не позднее 3 лет с момента гибели военнослужащего.