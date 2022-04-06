Радий Хабиров: «Главное – быть вместе и объединиться вокруг Президента»

Сейчас непростое время. В отличие от паникеров, которые говорят, что оно безнадёжное, скажу, что оно всего лишь непростое. Главное, на мой взгляд, – быть вместе и объединиться вокруг нашего Президента, встать за него горой и поддерживать во всех делах и начинаниях. Если мы будем так действовать, всё у нас будет хорошо. В эти дни нам очень важно поддерживать друг друга и объединиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан