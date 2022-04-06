Радий Хабиров: «Главное – быть вместе и объединиться вокруг Президента»

Более 90 процентов жителей Башкортостана положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Сегодня Радий Хабиров провел заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. В нем приняли участие в том числе духовные лидеры, руководители национальных организаций, в режиме ВКС подключились главы муниципалитетов.

Сила – в единстве, отметил глава республики. И особенно это заметно сейчас, в условиях беспрецедентной атаки на наше общество, добавил Радий Хабиров. Три года назад глава республики в рамках заседания Валдайского клуба обратился с предложением убрать из русского языка слово «толерантность», которое означает «терпимость». В Башкортостане представители разных национальностей не терпят друг друга, не мирятся с  необходимостью находиться рядом, а, наоборот, дружат с детства, создают семьи и, как сейчас, защищают Родину. Сейчас важно поддерживать друг друга и объединиться, заключил глава республики.

Сейчас непростое время. В отличие от паникеров, которые говорят, что оно безнадёжное, скажу, что оно всего лишь непростое. Главное, на мой взгляд, – быть вместе и объединиться вокруг нашего Президента, встать за него горой и поддерживать во всех делах и начинаниях. Если мы будем так действовать, всё у нас будет хорошо. В эти дни нам очень важно поддерживать друг друга и объединиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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На заседании руководитель региона затронул тему исключения семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга. «Мы должны ответить на подобные агрессивные действия и защищать друг друга», – отметил Радий Хабиров.

Поэтому мы посоветовались и приняли решение провести в октябре большой международный турнир на призы семикратной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной. Пригласим на него международных гроссмейстеров – уверен, они приедут, в том числе те, которые живут, работают и являются гражданами западноевропейских государств.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике проживают более 100 народностей, действуют около 70 национальных объединений. Грантовая поддержка, развитие национального образования и печати, федеральные программы – работа по сохранению культурного многообразия будет вестись и в дальнейшем.

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Встреча руководителя республики с национально-культурными центрами очень важна и своевременна. Мы можем выступить образцом межнационального согласия и мира, который складывался на протяжении многих веков.

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Сегодня мы отметили, что нам нужно поднимать духовность, в том числе в молодежной среде. Это помощь нашим солдатам и Донбассу, это помощь под знаменем генерала Шаймуратова. От каждого из нас что-то зависит. Где-то пресечь провокации, всемерно помогать.

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