Радий Хабиров: «Главное – быть вместе и объединиться вокруг Президента»

Более 90 процентов жителей Башкортостана положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Сегодня Радий Хабиров провел заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. В нем приняли участие в том числе духовные лидеры, руководители национальных организаций, в режиме ВКС подключились главы муниципалитетов.
Сила – в единстве, отметил глава республики. И особенно это заметно сейчас, в условиях беспрецедентной атаки на наше общество, добавил Радий Хабиров. Три года назад глава республики в рамках заседания Валдайского клуба обратился с предложением убрать из русского языка слово «толерантность», которое означает «терпимость». В Башкортостане представители разных национальностей не терпят друг друга, не мирятся с необходимостью находиться рядом, а, наоборот, дружат с детства, создают семьи и, как сейчас, защищают Родину. Сейчас важно поддерживать друг друга и объединиться, заключил глава республики.
На заседании руководитель региона затронул тему исключения семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга. «Мы должны ответить на подобные агрессивные действия и защищать друг друга», – отметил Радий Хабиров.
В республике проживают более 100 народностей, действуют около 70 национальных объединений. Грантовая поддержка, развитие национального образования и печати, федеральные программы – работа по сохранению культурного многообразия будет вестись и в дальнейшем.