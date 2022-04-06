В Башкирии появится Центр компетенций по производству спецодежды

Радий Хабиров предложил создать в Башкортостане Центр компетенций по производству спецодежды для различных организаций, в том числе силовых ведомств и корпоративных структур. Руководитель республики объявил об этом на выездном совещании с представителями предприятий легкой промышленности. Он поручил правительству республики совместно с производителями проработать дорожную карту по формированию новых кооперационных связей и созданию структуры, которая объединит всю цепочку производителей.
Радий Хабиров побывал в магазине пошивочного предприятия группы компаний «Магеллан», которое специализируется на выпуске обмундирования, а также экипировки для охоты, рыбалки и активного отдыха, спецодежды для отраслей промышленности. Опыт – более 20 лет. При поддержке Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана предприятие планирует в следующем году закупить автоматизированное швейное оборудование. Республика готова оказать поддержку комплексно.
Если планы предприятия осуществятся, то объёмы выпуска повысятся, как и качество одежды, а также снизится её себестоимость. В связи с этим руководство группы компаний «Магеллан» прорабатывает возможности экспорта продукции в страны СНГ. Экипировку и обмундирование поставляют заказчикам по всей России.
На базе предприятия «Магеллан» прошло выездное совещание по вопросам развития легкой промышленности. Как сказал Радий Хабиров, отрасль, несмотря на сложные условия, демонстрирует хорошие темпы наряду с традиционными нефтехимией и машиностроением. В этом году республика планирует создать Центр компетенций по производству спецодежды.
В рамках рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров также посетил производственные цеха уфимской группы компаний MadyArt. На рынке женской одежды она работает с 2003 года, имеет своё дизайн-бюро и конструкторский отдел. Продукцию шьют по собственным лекалам.
Как рассказали на предприятии MadyArt, в первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого рост товарооборота в интернет-магазине – в 2,5 раза. На маркетплейсах продажи увеличились втрое. Без поддержки республики достичь этого было бы невозможно.
С начала реализации республиканской программы поддержки лёгкой промышленности предприятия Башкортостана получили субсидии на сумму 305 млн рублей. Финансовые средства направили на закупку сырья, материалов и технологического оборудования.