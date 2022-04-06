В Башкирии появится Центр компетенций по производству спецодежды

Наша задача – собрать производителей фурнитуры, обуви, это все специальная одежда, она для активного отдыха, для силовых структур, для корпоративных структур, и создать – рабочее пока название – Центр компетенций. Это не только где шьют, но и где моделируют, делают дизайны изучают ткани, которые нужны. Наши предприятия – за что я им благодарен – сами прошли этот путь и находятся в топе предприятий по пошиву этой одежды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан