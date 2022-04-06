В Башкирии появится Центр компетенций по производству спецодежды

Радий Хабиров предложил создать в Башкортостане Центр компетенций по производству спецодежды для различных организаций, в том числе силовых ведомств и корпоративных структур. Руководитель республики объявил об этом на выездном совещании с представителями предприятий легкой промышленности. Он поручил правительству республики совместно с производителями проработать дорожную карту по формированию новых кооперационных связей и созданию структуры, которая объединит всю цепочку производителей.

Радий Хабиров побывал в магазине пошивочного предприятия группы компаний «Магеллан», которое специализируется на выпуске обмундирования, а также экипировки для охоты, рыбалки и активного отдыха, спецодежды для отраслей промышленности. Опыт – более 20 лет. При поддержке Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана предприятие планирует в следующем году закупить автоматизированное швейное оборудование. Республика готова оказать поддержку комплексно.

Мы поддержим, во-первых, через Фонд развития промышленности, субсидируем процентную ставку. Они на рынке берут оборотные средства, а мы им компенсируем процентную ставку, и они получают деньги под 3%. Представляете? Это бесплатно, считайте. И второе: у нас есть программы легкой промышленности, субсидируем на покупку оборудования и сырья. Это очень важно. Договорились, это тоже будем делать. Третье: будем продвигать усилиями наших возможностей, обращаться в различные структуры с просьбой закупать эту технику.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии появится Центр компетенций по производству спецодежды

Если планы предприятия осуществятся, то объёмы выпуска повысятся, как и качество одежды, а также снизится её себестоимость. В связи с этим руководство группы компаний «Магеллан» прорабатывает возможности экспорта продукции в страны СНГ. Экипировку и обмундирование поставляют заказчикам по всей России.

Со своей стороны постараемся помочь. Правительство и лично глава очень в этом заинтересованы и хотят эту ситуацию воплотить именно на территории РБ. Мы этот продукт создавали на протяжении пяти лет. 80% – это будут материалы, производимые предприятиями РФ, и 20% – то, что пока не выпускается, будем тоже планировать к запуску на территории РФ, будем импортозамещение делать.

Игорь Шальнов, руководитель ГК «Магеллан»

На базе предприятия «Магеллан» прошло выездное совещание по вопросам развития легкой промышленности. Как сказал Радий Хабиров, отрасль, несмотря на сложные условия, демонстрирует хорошие темпы наряду с традиционными нефтехимией и машиностроением. В этом году республика планирует создать Центр компетенций по производству спецодежды.

Пенальти

Наша задача – собрать производителей фурнитуры, обуви, это все специальная одежда, она для активного отдыха, для силовых структур, для корпоративных структур, и создать – рабочее пока название – Центр компетенций. Это не только где шьют, но и где моделируют, делают дизайны изучают ткани, которые нужны. Наши предприятия – за что я им благодарен – сами прошли этот путь и находятся в топе предприятий по пошиву этой одежды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - В Башкирии появится Центр компетенций по производству спецодежды

В рамках рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров также посетил производственные цеха уфимской группы компаний MadyArt. На рынке женской одежды она работает с 2003 года, имеет своё дизайн-бюро и конструкторский отдел. Продукцию шьют по собственным лекалам. 

Меры поддержки, если о них говорить, в большей части компетенция федеральных органов. Они уже приняли очень большой пакет. Там до 200 мер поддержки. Сейчас задача не столько принять новые, сколько разобраться во всех этих инструментах.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как рассказали на предприятии MadyArt, в первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого рост товарооборота в интернет-магазине – в 2,5 раза. На маркетплейсах продажи увеличились втрое. Без поддержки республики достичь этого было бы невозможно.

Вы знаете, вот если мы обратим внимание на оборудование, которое стоит, это фирма JUKI – самое современное без всяких преувеличений, и если бы не поддержка республики, ничего бы не было.

Игорь Черненко, руководитель ГК «MadyArt»

С начала реализации республиканской программы поддержки лёгкой промышленности предприятия Башкортостана получили субсидии на сумму 305 млн рублей. Финансовые средства направили на закупку сырья, материалов и технологического оборудования.

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